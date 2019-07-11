، خريجو الدفعة الثانية من الدبلومات الصحية يطالبون بالتعيين ،

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طالب خريجو الدبلومات الصحية الدفعة الثانية للعام الدراسي 2019- 2018 من وزارة الصحة، بسرعة توجيههم، موضحين أنه مضى على إنهائهم للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف ما يقارب الشهرين، ومع ذلك لا تزال تلتزم وزارة الصحة الصمت، مشيرين إلى أنها خالفت العقد المبرم معهم المعدة لذلك؛ على حد قولهم.
وفي هذا الإطار قال خريجون: إنهم أنهوا برنامجًا تدريبيًّا مدته عام كامل والمنعقد مع وزارة الصحة بالتعاون مع كلية التميز وبرنامج طاقات، على أن يتم التوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، مشيرين إلى أنهم أنهوا التدريب بشكل نهائي، وقد اجتازوا اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح ومضى على تخرجهم ما يقارب شهرين، ومع ذلك لا تزال الوزارة تلتزم الصمت، مبينين: "لا نعلم ما مصيرنا".
وأضاف الخريجون أن من ضمن اشتراطات الوزارة عليهم بداية البرنامج تقديم استقالاتهم من أعمالهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج؛ وهو ما حدث على الرغم من أن الكثير منهم كان مرتبطًا بأسر وإيجارات وغيرها، وقالوا حاليًا انقطعت المكافآت التي كنّا نتقاضاها والمحددة لمدة عام؛ مما سبب لكثير منهم ضائقة مالية، مطالبين بسرعة تحديد موعد للتعيين والتوجيه حسب شروط العقد الذي ينص على أن يقوم الطرف الأول المعني بوزارة الصحة بتعيين الطرف الثاني؛ وهم المتدربون؛ وذلك حسب الفقرة (د) من العقد.
خريجو الدفعة الثانية من الدبلومات الصحية يطالبون بالتعيينبندر آل عوض الخليج 365 2019-07-11
طالب خريجو الدبلومات الصحية الدفعة الثانية للعام الدراسي 2019- 2018 من وزارة الصحة، بسرعة توجيههم، موضحين أنه مضى على إنهائهم للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف ما يقارب الشهرين، ومع ذلك لا تزال تلتزم وزارة الصحة الصمت، مشيرين إلى أنها خالفت العقد المبرم معهم المعدة لذلك؛ على حد قولهم.
وفي هذا الإطار قال خريجون: إنهم أنهوا برنامجًا تدريبيًّا مدته عام كامل والمنعقد مع وزارة الصحة بالتعاون مع كلية التميز وبرنامج طاقات، على أن يتم التوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، مشيرين إلى أنهم أنهوا التدريب بشكل نهائي، وقد اجتازوا اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح ومضى على تخرجهم ما يقارب شهرين، ومع ذلك لا تزال الوزارة تلتزم الصمت، مبينين: "لا نعلم ما مصيرنا".
وأضاف الخريجون أن من ضمن اشتراطات الوزارة عليهم بداية البرنامج تقديم استقالاتهم من أعمالهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج؛ وهو ما حدث على الرغم من أن الكثير منهم كان مرتبطًا بأسر وإيجارات وغيرها، وقالوا حاليًا انقطعت المكافآت التي كنّا نتقاضاها والمحددة لمدة عام؛ مما سبب لكثير منهم ضائقة مالية، مطالبين بسرعة تحديد موعد للتعيين والتوجيه حسب شروط العقد الذي ينص على أن يقوم الطرف الأول المعني بوزارة الصحة بتعيين الطرف الثاني؛ وهم المتدربون؛ وذلك حسب الفقرة (د) من العقد.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
06:42 PM
قالوا: الوزارة تلتزم الصمت وخالفت العقد المبرم معهم
طالب خريجو الدبلومات الصحية الدفعة الثانية للعام الدراسي 2019- 2018 من وزارة الصحة، بسرعة توجيههم، موضحين أنه مضى على إنهائهم للبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف ما يقارب الشهرين، ومع ذلك لا تزال تلتزم وزارة الصحة الصمت، مشيرين إلى أنها خالفت العقد المبرم معهم المعدة لذلك؛ على حد قولهم.
وفي هذا الإطار قال خريجون: إنهم أنهوا برنامجًا تدريبيًّا مدته عام كامل والمنعقد مع وزارة الصحة بالتعاون مع كلية التميز وبرنامج طاقات، على أن يتم التوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، مشيرين إلى أنهم أنهوا التدريب بشكل نهائي، وقد اجتازوا اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح ومضى على تخرجهم ما يقارب شهرين، ومع ذلك لا تزال الوزارة تلتزم الصمت، مبينين: "لا نعلم ما مصيرنا".
وأضاف الخريجون أن من ضمن اشتراطات الوزارة عليهم بداية البرنامج تقديم استقالاتهم من أعمالهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج؛ وهو ما حدث على الرغم من أن الكثير منهم كان مرتبطًا بأسر وإيجارات وغيرها، وقالوا حاليًا انقطعت المكافآت التي كنّا نتقاضاها والمحددة لمدة عام؛ مما سبب لكثير منهم ضائقة مالية، مطالبين بسرعة تحديد موعد للتعيين والتوجيه حسب شروط العقد الذي ينص على أن يقوم الطرف الأول المعني بوزارة الصحة بتعيين الطرف الثاني؛ وهم المتدربون؛ وذلك حسب الفقرة (د) من العقد.
، خريجو الدفعة الثانية من الدبلومات الصحية يطالبون بالتعيين ،
المصدر : الخليج 365
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