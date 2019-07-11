، الأولى بالمملكة.. إمارة حائل تشغِّل مركز بياناتها بالحوسبة السحابية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقدم خدماته لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية بالمنطقة

تمكنت إمارة حائل، من تشغيل مركز بياناتها، بشكل كامل من خلال خدمات الحوسبة السحابية الحكومية بمركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة.

وتُعد إمارة حائل أول إمارة تُشغِّل تلك الخدمة عبر برامج، من أهمها مرصد حائل والذي يضم مؤشرات قياس الأداء للقطاعات الأمنية والتنموية بالمنطقة ويوفر معلومات آنية أولاً بأول وعلى مدار الساعة.

وكان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، قد دشن بقصر أجا، تلك البرامج، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعد العنقري ووكيل الإمارة المساعد مطلق العتيبي والمشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، ومدير فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة حائل، المهندس جفن بن خلف الشمري، ومدير مشروع دمج مراكز البيانات ببرنامج تنفيذ الاستراتيجية سلطان الوهيبي، ومدير إدارة ذكاء الأعمال بمركز المعلومات الوطني خالد القحطاني.

وأكد "الشدي" أن المركز يقوم على تقديم خدمات الحوسبة السحابية الحكومية لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية بما تشتمل عليه من عمليات الصيانة والحماية الأمنية، عبر فريق دعم ومساندة متخصص لتشغيل البنية التحتية لخدمات الحوسبة السحابية يعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وقدم مدير مشروع دمج مراكز البيانات ببرنامج تنفيذ الاستراتيجية سلطان الوهيبي عرضاً مرئياً عن تشغيل مركز بيانات حائل على الحوسبة السحابية الحكومية بالمركز متضمنًا استراتيجية عمل السحابة الحكومية والتي ستوحد الجهود الحكومية لزيادة فاعلية الأداء والحماية التقني وترشيد الإنفاق على التقنية، كما تم التعريف بأبرز مكاسب إمارة منطقة حائل من استضافتها على السحابة الحكومية بمركز المعلومات الوطني، حيث سيتم ضمان تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات والقابلية للتطوير والتوسعة في البنية التحتية والتعامل مع الجهات الحكومية الأخرى والاستفادة من خدمات السحابة الحكومية الإضافية، إضافة إلى توفير المرونة في ممارسة الأعمال وتقليل تكاليف التشغيل اليومية.

من جانبه قدّم مدير إدارة ذكاء الأعمال بمركز المعلومات الوطني خالد القحطاني عرضًا مرئيًا عن مرصد حائل والذي يضم مؤشرات قياس الأداء للقطاعات الأمنية والتنموية بالمنطقة وما ستحققه الإمارة من فوائد تنعكس بشكل إيجابي على سرعة اتخاذ القرارات ومعالجة القضايا الهامة بالمنطقة، إضافة إلى استشراف أولويات المنطقة والتخطيط المسبق للتنمية بما يتواكب مع تطلعات الجميع.