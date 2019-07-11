، "الشؤون الإسلامية" بالباحة تنظّم دورة تحصين الشباب أمام الشبهات ،

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الباحة، أمس؛ دورة علمية عن تحصين الشباب أمام الشبهات، في إطار البرامج العلمية والفكرية لترسيخ الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب.
عقدت الدورة في مقر الفرع بمدينة الباحة، وقدّمها الشيخ صالح بن خليفة الكليب؛ حيث تحدث خلالها عن الواجب المناط بموظفي وزارة الشؤون الإسلامية، ورسالة الوزارة من خلال المساجد والمنابر.
حضر الدورة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة، الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس، ومدراء الإدارات بالمحافظات، ورؤساء الأقسام بالفرع.
وتأتي ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف فروعها بمناطق المملكة، لتعزيز دور المساجد والمنابر الدعوية في تحصين الشباب من الأفكار الضالة والمنحرفة، وتوعية المجتمع من خطر الشبهات.
وبلغ عدد المحاضرات التي نفذتها الشؤون الإسلامية للتصدي للأفكار المتطرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من ٦٠ ألف محاضرة وندوة في مختلف مناطق المملكة بمجال الأمن الفكري وعبر برامج متنوعة.
"الشؤون الإسلامية" بالباحة تنظّم دورة تحصين الشباب أمام الشبهاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الباحة، أمس؛ دورة علمية عن تحصين الشباب أمام الشبهات، في إطار البرامج العلمية والفكرية لترسيخ الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب.
عقدت الدورة في مقر الفرع بمدينة الباحة، وقدّمها الشيخ صالح بن خليفة الكليب؛ حيث تحدث خلالها عن الواجب المناط بموظفي وزارة الشؤون الإسلامية، ورسالة الوزارة من خلال المساجد والمنابر.
حضر الدورة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة، الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس، ومدراء الإدارات بالمحافظات، ورؤساء الأقسام بالفرع.
وتأتي ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف فروعها بمناطق المملكة، لتعزيز دور المساجد والمنابر الدعوية في تحصين الشباب من الأفكار الضالة والمنحرفة، وتوعية المجتمع من خطر الشبهات.
وبلغ عدد المحاضرات التي نفذتها الشؤون الإسلامية للتصدي للأفكار المتطرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من ٦٠ ألف محاضرة وندوة في مختلف مناطق المملكة بمجال الأمن الفكري وعبر برامج متنوعة.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
06:19 PM
في إطار برامج ترسيخ الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب
نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الباحة، أمس؛ دورة علمية عن تحصين الشباب أمام الشبهات، في إطار البرامج العلمية والفكرية لترسيخ الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب.
عقدت الدورة في مقر الفرع بمدينة الباحة، وقدّمها الشيخ صالح بن خليفة الكليب؛ حيث تحدث خلالها عن الواجب المناط بموظفي وزارة الشؤون الإسلامية، ورسالة الوزارة من خلال المساجد والمنابر.
حضر الدورة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة، الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس، ومدراء الإدارات بالمحافظات، ورؤساء الأقسام بالفرع.
وتأتي ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف فروعها بمناطق المملكة، لتعزيز دور المساجد والمنابر الدعوية في تحصين الشباب من الأفكار الضالة والمنحرفة، وتوعية المجتمع من خطر الشبهات.
وبلغ عدد المحاضرات التي نفذتها الشؤون الإسلامية للتصدي للأفكار المتطرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من ٦٠ ألف محاضرة وندوة في مختلف مناطق المملكة بمجال الأمن الفكري وعبر برامج متنوعة.
، "الشؤون الإسلامية" بالباحة تنظّم دورة تحصين الشباب أمام الشبهات ،
المصدر : الخليج 365
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