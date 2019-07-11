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محمد بن مسعود - الدمام - تقلد عبد الله بن فهد المرضوخي، اليوم، رتبته الجديدة بالحد الجنوبي بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى "مقدم" بوزارة الدفاع.
وعبر المقدم "المرضوخي" بعد مراسم تقليده، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، داعيًا الله - عز وجل - أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"المرضوخي" "مقدم" بوزارة الدفاعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
تقلد عبد الله بن فهد المرضوخي، اليوم، رتبته الجديدة بالحد الجنوبي بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى "مقدم" بوزارة الدفاع.
وعبر المقدم "المرضوخي" بعد مراسم تقليده، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، داعيًا الله - عز وجل - أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
06:13 PM
تقلد عبد الله بن فهد المرضوخي، اليوم، رتبته الجديدة بالحد الجنوبي بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى "مقدم" بوزارة الدفاع.
وعبر المقدم "المرضوخي" بعد مراسم تقليده، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، داعيًا الله - عز وجل - أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
، "المرضوخي" "مقدم" بوزارة الدفاع ،
المصدر : الخليج 365
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