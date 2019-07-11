، "المرضوخي" "مقدم" بوزارة الدفاع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقلد عبد الله بن فهد المرضوخي، اليوم، رتبته الجديدة بالحد الجنوبي بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى "مقدم" بوزارة الدفاع.‎

وعبر المقدم "المرضوخي" بعد مراسم تقليده، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، داعيًا الله - عز وجل - أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.