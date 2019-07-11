، بالصور.. فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يُجري 25 عملية قلب مفتوح وقسطرة بالمغرب ،

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أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء حتى اليوم الرابع للحملة 15 عملية قلب مفتوح و10 حالات قسطرة، منها إجراء 3 عمليات معقدة لأطفال يعانون من تشوهات شديدة.
وأوضح طبيب الحملة استشاري أمراض قلب أطفال الدكتور عبدالرؤوف الصعيدي أن الحملة بالغة الأهمية لكون مجال جراحة قلب الأطفال يحتاج خبرات مهنية كبيرة ومستلزمات طبية باهظة الثمن، وكثير من العائلات الفقيرة لا تستطيع إجراء عمليات قسطرة أو قلب مفتوح لأطفالها لارتفاع التكاليف، ومثل هذه الحملات تكون مُعينة لهم في معالجة أطفالهم.
وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
بالصور.. فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يُجري 25 عملية قلب مفتوح وقسطرة بالمغربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-11
أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء حتى اليوم الرابع للحملة 15 عملية قلب مفتوح و10 حالات قسطرة، منها إجراء 3 عمليات معقدة لأطفال يعانون من تشوهات شديدة.
وأوضح طبيب الحملة استشاري أمراض قلب أطفال الدكتور عبدالرؤوف الصعيدي أن الحملة بالغة الأهمية لكون مجال جراحة قلب الأطفال يحتاج خبرات مهنية كبيرة ومستلزمات طبية باهظة الثمن، وكثير من العائلات الفقيرة لا تستطيع إجراء عمليات قسطرة أو قلب مفتوح لأطفالها لارتفاع التكاليف، ومثل هذه الحملات تكون مُعينة لهم في معالجة أطفالهم.
وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
06:10 PM
حتى اليوم الرابع من الحملة الطبية لجراحة القلب للأطفال
أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال المغرب بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء حتى اليوم الرابع للحملة 15 عملية قلب مفتوح و10 حالات قسطرة، منها إجراء 3 عمليات معقدة لأطفال يعانون من تشوهات شديدة.
وأوضح طبيب الحملة استشاري أمراض قلب أطفال الدكتور عبدالرؤوف الصعيدي أن الحملة بالغة الأهمية لكون مجال جراحة قلب الأطفال يحتاج خبرات مهنية كبيرة ومستلزمات طبية باهظة الثمن، وكثير من العائلات الفقيرة لا تستطيع إجراء عمليات قسطرة أو قلب مفتوح لأطفالها لارتفاع التكاليف، ومثل هذه الحملات تكون مُعينة لهم في معالجة أطفالهم.
وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
، بالصور.. فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يُجري 25 عملية قلب مفتوح وقسطرة بالمغرب ،
المصدر : الخليج 365
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