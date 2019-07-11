السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تعلن ترشيح أكثر من 12 ألف طالب وطالبة للقبول بالعام الجامعي 1441هـ



جدة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيزعن ترشيح ما يزيد عن 12 ألف طالبة وطالبة من خريجي حملة الثانوية العامة وما يعادلها للقبول في العام الجامعي 1441هـ على درجات البكالوريوس ، والدبلوم ، وذلك بعد انطباق شروط ترشيح القبول عليهم والتي تم تحديدها من قِبل عمادة القبول والتسجيل بالجامعة في وقت سابق .

وأفاد عميد القبول والتسجيل الدكتورعابد المشايخي ، أن إجراءات تثبيت القبول في الجامعة تكون من خلال إرسال الجامعة للطلبة والطالبات رسائل نصية ، أو من خلال دخول الطلاب المرشحين على بوابة القبول "عزز" في موقع الجامعة الإلكتروني ، والاطلاع على المسار الذي رُشح فيه ، مشيراً إلى أن الجامعة استحدثت خمس مسارات جديدة إلى جانب مسارات القبول السابقة وتتمثل في القبول المباشر بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية ، وبرنامج تمهيدي كلية الآداب ، وبرنامج التسريع إلى كلية الهندسة ، وبكالوريوس التربية في الطفولة المبكرة ، وبكالوريوس صناعة الأزياء لذوات الإعاقة السمعية الشديدة".

وحث عميد القبول والتسجيل بالجامعة المرشحين للقبول من الطلاب والطالبات على ضرورة استكمال إجراءاتهم والتجاوب السريع مع نظام القبول"عزز" بتأكيد قبولهم على الرغبات المتاحة بحسب المقاعد الشاغرة ، لافتاً إلى أن الجامعة خصصت عدة قنوات للرد على الاستفسارات والطلبات من خلال توفير نظام طلب الاستفسارات الإلكتروني بنظام "عزز" ، وتخصيص مركز الاتصال الموحد على الرقم 8001169528 ، وأيضاً من خلال خدمة الاتصال المرئي skype ، بالإضافة لتوفير مقرات لاستقبال المراجعين في مبنى 471 ، والمراجعات في مبنى 29 بالمقر الرئيس للجامعة في مدينة جدة .

// انتهى //

17:27ت م

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