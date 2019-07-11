الفيصل يتسلم التقرير السنوي لسجون المنطقة من الدويش

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل, في مقر الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش. استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل, في مقر الإمارة بجدة، مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش. وخلال اللقاء تسلّم الأمير خالد الفيصل التقرير السنوي لسجون المنطقة والمتضمن ما شهدته الاصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية، إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والتي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.



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