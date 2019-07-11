وزارة الحج و"مبادرات مسك" يفتحان باب التطوع "كن عونا" لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تدعو وزارة الحج والعمرة ومركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، الراغبين والراغبات في التطوع لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، إلى المبادرة بالتسجيل في بوابة برنامج "كن عونا" التطوعي في نسخته الثانية، حيث أطلقت الوزارة ومركز المبادرات هذه البوابة لإتاحة الفرصة للتسجيل للراغبين في التطوع هذا العام.

ووفقا لوزارة الحج والعمرة ومركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية، فإن عملية التسجيل ستتبعها مراحل تتمثل في تأهيلهم وتدريبهم على المجالات التطوعية كافة في موسم الحج، في سبيل تقديم خدمة ذات مواصفات معيارية احترافية وممارسات عالية الجودة تنعكس على ضيوف الرحمن بأثر إيجابي، وتسهم في تحسين تجربتهم وإثرائها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

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وينطلق برنامج كن عونا، أحد برامج الخدمة المجتمعية في وزارة الحج والعمرة، من رؤية "أن نكون عونا لضيوف الرحمن، وسندا للجهات ذات العلاقة، بقيم إسلامية تحمل معنى المسؤولية"، وتهدف إلى تحقيق 4 أمور، هي: تنظيم وتقنين المشاركة الاجتماعية في موسم الحج عبر آلية معتمدة للتنسيق بين القوى التطوعية والجهات المعنية، والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى قياس أداء وفعالية الجهود التطوعية وفق معايير واضحة ومدروسة ومحددة، فضلا عن تنويع الأساليب التنظيمية التطوعية المقدمة من وزارة الحج والعمرة بما يواكب أهم وأبرز التطورات، واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل مناطق التطوع 13 موقعا متنوعا، تشمل المنافذ والمطارات ووسائل النقل ومكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر التواجد في كل من: الحرمين الشريفين، المنطقة المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الطائف الدولي، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مجمع صالات الحج والعمرة بمطار المؤسس بجدة، صالة الحجاج بالمدينة المنورة، المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة)، منفذ حالة عمار، منفذ الوديعة، منفذ جديدة عرعر، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومحطة قطار الحرمين.

يذكر أن مجالات التطوع حددت لتغطي جميع المجالات، بحيث تشتمل على استقبال وتوديع ضيوف الرحمن والإرشاد والتوجيه والترجمة والتطوع الطبي والتطوع البيئي وإكرام وإجلال كبار السن ومعاونة ذوي الإعاقة، إضافة إلى التطوع الإعلامي "إعلام جديد"، وسيتاح التسجيل عبر البوابة من خلال الرابط:

https://volunteer.haj.gov.sa