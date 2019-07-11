"الغذاء والدواء" تحذر من مستحضر تجميلي يحتوي على نسبة عالية من "الأنتيمون"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج تجميلي للبشرة (إضاءة وجه) يحمل الاسم التجاري (Kiss Beauty highlightglitter)، لتجاوزه الحد المسموح به من مادة الأنتيمون.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها سحبت عينات متداولة من المنتج بالأسواق المحلية، لتحليلها والتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من "الأنتيمون"، تجاوزت الحد المسموح بها من الشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO1943:2016)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من هذه المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، مثل تهيج العين، الجلد، والرئتين.

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ويحمل المنتج اسم (Kiss beauty highlight glitter No. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12)، المصنع في الصين برقم تشغيلة (87083072018) وتاريخ صلاحية 2023/07م.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي أعلنت عنها الهيئة من خلال زيارة موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa.