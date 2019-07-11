جامعة تبوك تعلن أسماء المقبولين في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي الجديد 1440 -1441 هجريًا...

أعلنت جامعة تبوك في بيان رسمي لها صباح اليوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري، عن نتائج الترشيح والقبول في العام الجامعي الجديد 1440 – 1441 هجريًا، مشيرة إلى كون عدد الطلاب المقبولين قد وصل لنحو 9500 طالب وطالبة وهذا لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم التأهيلي، ومؤكدة بأن كل الطلاب المقبلين أنطبقت عليهم شروط القبول والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل جامعة تبوك.

جامعة تبوك تعلن موعد تثبيت الرغبات بعد ظهور نتائج القبول

أعلنت جامعة تبوك منذ قليل، بأن نحو 9500 طالب قد تم قبولهم في الجامعة للعام الجامعي القادم، وعلى جميع الطلاب الذين تم قبولهم، الدخول إلى موقع جامعة تبوك عبر شبكة الإنترنت، وذلك من أجل تثبيت الرغبات وهذا في الفترة ما من 8 / 11 / 1440هـ إلى 18/ 11 / 1440هـ .

وكان الدكتور “زيد بن أسلم” عميد القبول والتسجيل في جامعة تبوك قد أكد بأن الجامعة فتحت أبوابها أمام الطلاب لمدة 17 يوم من أجل التقديم في جامعة تبوك على شبكة الإنترنت، وبعدها أغلقت الباب وبدأت عمليات الفرز ليتم في النهاية الإعلان عن قبول 9500 طالب في مراحل البكالوريوس والدبلوم التأهيلي.

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خطوات التسجيل في جامعة تبوك للعام الجامعي 1440-1441 هجريًا

وقالت جامعة تبوك، بأن عمليات التسجيل كانت بشكل إلكتروني بالكامل، ومن ثم كانت عملية الفرز والقبول كذلك إلكترونية دون أي تدخل من مسؤولي الجامعة، مؤكدة بأن الطلاب أمامهم عدة أيام من أجل تثبيت رغباتهم قبل أن يتم غلق الباب، وفي حالة عدم دخول أي طالب من المقبولين في جامعة تبوك إلى البوابة الإلكترونية فهذا يعني بأنه يتنازل عن مقعده في الجامعة بصورة نهائية.

وفي هذا الصدد، طالب الدكتور زيد بن أسلم من جميع الطلاب ضرورة الإسراع في تثبيت الرغبات خلال الساعات المقبلة حتي يستطيعوا الإلتحاق بجامعة تبوك بدءًا من العام الجامعي الجديد.

معلومات لا تعرفها عن جامعة تبوك

أنشات جامعة تبوك بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين وقتها الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في عام 2006، أي قبل نحو 13 عام من الآن، وتضم جامعة تبوك في الوقت الحالي نحو 18 كلية في مختلف فروع العلم، وتخدم أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بشكل سنوي.