نتائج القبول الموحد 1440 | أسماء الطلاب والطالبات المقبولين في جامعات وكليات الرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في العاصمة السعودية الرياض، عن فتح باب القبول اليوم الخميس 8 ذي القعدة، من أجل الكشف عن أسماء المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، كما سوف يتم الإعلان عن أسماء الطالبات المقبولات عبر بوابة القبول الموحد للطالبات.

كما أكدت البوابة، أنه سوف يبدأ تأكيد القبول لكافة الطلاب والطالبات المقبولين، من خلال البوابتين اليوم الخميس الموافق 8 ذي القعدة، وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين المقبل 12 ذي القعدة الجاري.

ودعت اللجنة كافة الطلاب والطالبات المقبولين في المبادرة إلى ضرورة التأكيد على حساب الطالب أو الطالبة من خلال البوابتين قبل نهاية الموعد المحدد من قبل اللجنة، حيث سوف يتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يقم بتأكيد القبول قبل نهاية الموعد المحدد.

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الجدير بالذكر أن بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات في الريض، تشمل جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، وتشمل الكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.

نتائج القبول الموحد 1440 في الرياض

وأتاحت بوابة القبول الموحد في الرياض، الحصول على نتائج القبول بالكامل وأسماء الطلاب والطالبات المرشحين نهائياً من خلال الموقع الرسمي، عبر الرابط التالي: من هنا، حيث يجب العمل على تأكيد القبول في حالة القبول في أي من جامعات ولكيات الرياض.