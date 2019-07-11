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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات تأجيل عقد الجمعية العمومية لنادي النصر؛ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية على أن يعلن الموعد في وقتٍ لاحق.
ويتنافس على كرسي رئاسة النادي خمسة مرشحين، انسحب أحدهم قبل سباق الترشح بساعات وهو تركي الدهام.
لعدم اكتمال النصاب القانوني .. تأجيل الجمعية العمومية لنادي النصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات تأجيل عقد الجمعية العمومية لنادي النصر؛ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية على أن يعلن الموعد في وقتٍ لاحق.
ويتنافس على كرسي رئاسة النادي خمسة مرشحين، انسحب أحدهم قبل سباق الترشح بساعات وهو تركي الدهام.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
05:57 PM
أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات تأجيل عقد الجمعية العمومية لنادي النصر؛ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية على أن يعلن الموعد في وقتٍ لاحق.
ويتنافس على كرسي رئاسة النادي خمسة مرشحين، انسحب أحدهم قبل سباق الترشح بساعات وهو تركي الدهام.
، لعدم اكتمال النصاب القانوني .. تأجيل الجمعية العمومية لنادي النصر ،
المصدر : الخليج 365
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