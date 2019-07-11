، "تربوي تعليم صامطة" يختتم برامج الأسبوع الأول للتدريب الصيفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذ 6 برامج الأسبوع المقبل

اختتم مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة، صباح اليوم الخميس، عددًا من البرامج التدريبية الصيفية التي نُفذت خلال الأسبوع الأول من برامج التدريب الصيفي، من 4 إلى 8/ 11/ 1440هـ، في مقرات المركز.

ودشن انطلاقة برنامج التدريب الصيفي بداية الأسبوع، مدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، وبحضور مدير المكتب الأستاذ عبدالرزاق بن محمد الصميلي، وعدد من مدراء الإدارات بتعليم جازان.

وقال مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرازق بن محمد الصميلي: إن المكتب بالحد الجنوبي يبذل جلَّ طاقاته وجهده لتنفيذ كل البرامج التدريبية الصيفية الداعمة لتحسين المخرجات التعليمية ورفع الكفاءة النوعية للمتدربين؛ مما ينعكس إيجابًا على أدائهم ومخرجاتهم من خلال مشاركتهم في هذه البرامج وانعكاس أثرها على العملية التعليمية والتربوية بما يعود بالنفع والفائدة على أبنائهم الطلاب.

عبر "الصميلي" عن شكره للتفاعل مع البرامج الصيفية التي بدأت مطلع هذا الأسبوع وتستمر لمدة شهر في جميع إدارات التعليم بالمملكة، ومقدمًا شكره لمدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، على دعمه الكامل لبرامج التدريب الصيفي بالمكتب.

كما قدم شكره لمدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد أحمد عريشي، ولمدير مركز التدريب بالمكتب محمد عبد الله عريشي، على التنسيق والتواصل مع المسجلين وإدارة التدريب بالتعليم، داعيًا الله لهم بالتوفيق.

وبيَّن رئيس مركز التدريب التربوي بمكتب التعليم بصامطة، المدرب محمد عبدالله عريشي؛ أن عدد برامج التدريب الصيفي للمعلمين بمكتب تعليم صامطة، بلغ 19 برنامجًا تدريبيًّا، سوف يتدرب خلالها 500 معلم من مختلف إدارات التعليم بالمملكة موزعة على خمس قاعات تدريب بالمكتب، ومدارسة ينفذها عشرة مدربين، وتأتي هذه البرامج بمتابعة مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق محمد صميلي.

وأضاف "عريشي" أنه نفذت خلال الأسبوع الحالي برامج تدريبية صيفية؛ وهي: برنامج "قيادة التعلم" بمتوسطة عبدالله بن سلمة الذي هدف إلى تزويد المتدربين بأساسيات قيادة عملية التعلم والتعليم، واستمر لمدة ثلاثة أيام تدريبية نفذه المدرب يحيى عكور، واستهدف 22 متدربًا.

وبرنامج "دمج التقنية بالتعليم"، ونفذ بثانوية القرعاوي في القاعة الكبرى، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم عبر دمج أحدث البرامج والتقنيات في التعليم، للعمل على تحسين جودة المخرجات، ولاستدامة التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، وتحقيقًا لتوجه المملكة العربية السعودية للتحول الرقمي، ولأهمية دمج التقنية بالتعليم بغية الوصول إلى تحسين الأداء داخل البيئة المدرسية. واستمرّ البرنامج خمسة أيام تدريبية نفذه المدرب علي السهلي واستهدف 25 متدربًا.

وبرنامج "العلاقات الإنسانية في البيئة التعليمية"، بمتوسطة عبدالله بن سلمة، في قاعة "2"، ويهدف إلى تحقيق التعاون المثمر بين العاملين في البيئة التعليمية ورفع الروح المعنوية بين أفراد المؤسسة التربوية، واستمرّ البرنامج خمسة أيام تدريبية، نفذه المدرب علي عريشي، واستهدف 22 متدربًا وبرنامجًا.

وكذا برنامج "تطبيقات قوقل التعليمية"، بقاعة الاجتماعات بالمكتب؛ حيث استهدف القدرة على توظيف تطبيقات قوقل في التعليم. كما تمت مناقشة الموضوعات التالية في أثناء التدريب google Alerts وGoogle Groups وtranslate google وgoogle drive، واستمر البرنامج أربعة أيام تدريبية نفذه المدرب علي المباركي، واستهدف 25 متدربًا. وبرنامج "استراتيجيات التعليم النشط" في ثانوية القرعاوي، قاعة "2"، ويهدف لتعريف واضح لمفهوم التعلم النشط وفوائده والفرق بين التعلم النشط والتعليم التقليدي، وأدوار المعلم والمتعلم بالتعلم النشط، وتعريف كيفية التغلب على معوقات التعلم النشط وتصميم أنشطة التعلم النشط. واستمر البرنامج ثلاثة أيام تدريبية، نفذه المدرب فيصل صميلي، واستهدف 22 متدربًا.

وقال "عريشي": إن الأسبوع المقبل، خلال الفترة 11 إلى 15/ 11/ 1440هـ، سوف تنفذ ستة برامج تدريب "المدربين، والأمن السيبراني، والعمق المفاهيمي، والاستيعاب المفاهمي في تدريس العلوم الطبيعية، واستراتيجيات التعلم النشط، وإدارة الوقت"، وتستهدف ما يقارب 120 متدربًا.

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