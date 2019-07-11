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محمد بن مسعود - الدمام - تعتبر المحافظة على أسرار العمل من الواجبات الملقاة على عاتق الموظفين، خاصة في الأعمال الحكومية المرتبطة بالدولة.
ويعتبر من الواجبات على الموظفين المحافظة أسرار العمل المرتبطة بالدولة وعدم إفشائها لما توليه من مخاطِر تُهدد الأمن الوطني.
الوطن أمانة عظمى.. يجب المحافظة على أسرار العمل المرتبطة بالدولةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-11
تعتبر المحافظة على أسرار العمل من الواجبات الملقاة على عاتق الموظفين، خاصة في الأعمال الحكومية المرتبطة بالدولة.
ويعتبر من الواجبات على الموظفين المحافظة أسرار العمل المرتبطة بالدولة وعدم إفشائها لما توليه من مخاطِر تُهدد الأمن الوطني.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
05:02 PM
تعتبر المحافظة على أسرار العمل من الواجبات الملقاة على عاتق الموظفين، خاصة في الأعمال الحكومية المرتبطة بالدولة.
ويعتبر من الواجبات على الموظفين المحافظة أسرار العمل المرتبطة بالدولة وعدم إفشائها لما توليه من مخاطِر تُهدد الأمن الوطني.
، الوطن أمانة عظمى.. يجب المحافظة على أسرار العمل المرتبطة بالدولة ،
المصدر : الخليج 365
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