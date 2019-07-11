، الوطن أمانة عظمى.. يجب المحافظة على أسرار العمل المرتبطة بالدولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعتبر المحافظة على أسرار العمل من الواجبات الملقاة على عاتق الموظفين، خاصة في الأعمال الحكومية المرتبطة بالدولة.

ويعتبر من الواجبات على الموظفين المحافظة أسرار العمل المرتبطة بالدولة وعدم إفشائها لما توليه من مخاطِر تُهدد الأمن الوطني.