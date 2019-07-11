، جهات حكومية تتابع وصول العمالة الموسمية في المدينة وينبع ،

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بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بمشاركة وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق مباشرة أعمالهم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، لمتابعة وصول العمالة القادمة بتأشيرة عمل موسمي بمتابعة من المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله الصاعدي.
يأتي ذلك بعد تدشين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج "تمام الحج" بالتشارك مع عدة جهات حكومية، وذلك للرقابة على المنشآت التي صدرت لها تأشيرات موسمية والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق أحكام لائحة التأشيرات الموسمية بأن العمالة تعمل في الأعمال التي استقدمت من أجلها.
ويعمل برنامج تمام الحج على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد المخالفات حال اكتشافها من خلال جميع منافذ الدخول للمملكة "البرية والبحرية والجوية"وفي مواقع عمل العمالة الموسمية في مناسك الحج لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويهدف البرنامج الى تنظيم وتسهيل جميع إجراءات رصد واعتماد تلك المخالفات، بالإضافة إلى سرعة وسهولة معالجة البيانات المدخلة وإحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة العمالة الموسمية من بداية دخولهم للمملكة حتى مغادرتهم بعد انتهاء مهامهم.
كما تم الاجتماع مع إدارة الجوازات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لبحث سبل التعاون بين الجهات المشاركة، وذلك لتسهيل عملية الرصد لمندوبي الوزارة والجهات المشاركة في المطار.
جهات حكومية تتابع وصول العمالة الموسمية في المدينة وينبعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11
بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بمشاركة وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق مباشرة أعمالهم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، لمتابعة وصول العمالة القادمة بتأشيرة عمل موسمي بمتابعة من المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله الصاعدي.
يأتي ذلك بعد تدشين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج "تمام الحج" بالتشارك مع عدة جهات حكومية، وذلك للرقابة على المنشآت التي صدرت لها تأشيرات موسمية والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق أحكام لائحة التأشيرات الموسمية بأن العمالة تعمل في الأعمال التي استقدمت من أجلها.
ويعمل برنامج تمام الحج على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد المخالفات حال اكتشافها من خلال جميع منافذ الدخول للمملكة "البرية والبحرية والجوية"وفي مواقع عمل العمالة الموسمية في مناسك الحج لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويهدف البرنامج الى تنظيم وتسهيل جميع إجراءات رصد واعتماد تلك المخالفات، بالإضافة إلى سرعة وسهولة معالجة البيانات المدخلة وإحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة العمالة الموسمية من بداية دخولهم للمملكة حتى مغادرتهم بعد انتهاء مهامهم.
كما تم الاجتماع مع إدارة الجوازات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لبحث سبل التعاون بين الجهات المشاركة، وذلك لتسهيل عملية الرصد لمندوبي الوزارة والجهات المشاركة في المطار.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
04:16 PM
للتأكد من أنها ستعمل في المهام التي استقدمت من أجلها
بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بمشاركة وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق مباشرة أعمالهم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، لمتابعة وصول العمالة القادمة بتأشيرة عمل موسمي بمتابعة من المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله الصاعدي.
يأتي ذلك بعد تدشين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج "تمام الحج" بالتشارك مع عدة جهات حكومية، وذلك للرقابة على المنشآت التي صدرت لها تأشيرات موسمية والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق أحكام لائحة التأشيرات الموسمية بأن العمالة تعمل في الأعمال التي استقدمت من أجلها.
ويعمل برنامج تمام الحج على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لرصد المخالفات حال اكتشافها من خلال جميع منافذ الدخول للمملكة "البرية والبحرية والجوية"وفي مواقع عمل العمالة الموسمية في مناسك الحج لضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويهدف البرنامج الى تنظيم وتسهيل جميع إجراءات رصد واعتماد تلك المخالفات، بالإضافة إلى سرعة وسهولة معالجة البيانات المدخلة وإحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة العمالة الموسمية من بداية دخولهم للمملكة حتى مغادرتهم بعد انتهاء مهامهم.
كما تم الاجتماع مع إدارة الجوازات في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لبحث سبل التعاون بين الجهات المشاركة، وذلك لتسهيل عملية الرصد لمندوبي الوزارة والجهات المشاركة في المطار.
، جهات حكومية تتابع وصول العمالة الموسمية في المدينة وينبع ،
المصدر : الخليج 365
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