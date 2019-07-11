- 1/2
- 2/2
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن رفع أكثر من 200 طن من مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة.
يأتي ذلك في إطار استعدادات الأمانة لموسم حج هذا العام، والعناية بالمشاعر المقدسة، ولتهيئة المشاعر "منى - مزدلفة - عرفات" من ناحية النظافة العامة.
وقامت الأمانة ممثلة في إدارة التجميل والأنسة برفع ( 218720 ) طناً؛ عبارة عن مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مبادرة "رفع كفاءة النظافة" في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
أمانة مكة تزيل أكثر من 200 ألف طن مخلفات بناء من المشاعر المقدسةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-07-11
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن رفع أكثر من 200 طن من مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة.
يأتي ذلك في إطار استعدادات الأمانة لموسم حج هذا العام، والعناية بالمشاعر المقدسة، ولتهيئة المشاعر "منى - مزدلفة - عرفات" من ناحية النظافة العامة.
وقامت الأمانة ممثلة في إدارة التجميل والأنسة برفع ( 218720 ) طناً؛ عبارة عن مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مبادرة "رفع كفاءة النظافة" في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
04:15 PM
في إطار تهيئتها قبيل موسم الحج وضمن مبادرة "رفع كفاءة النظافة"
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن رفع أكثر من 200 طن من مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة.
يأتي ذلك في إطار استعدادات الأمانة لموسم حج هذا العام، والعناية بالمشاعر المقدسة، ولتهيئة المشاعر "منى - مزدلفة - عرفات" من ناحية النظافة العامة.
وقامت الأمانة ممثلة في إدارة التجميل والأنسة برفع ( 218720 ) طناً؛ عبارة عن مخلفات البناء ونواتج الحفر من المشاعر المقدسة، وذلك ضمن مبادرة "رفع كفاءة النظافة" في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
، أمانة مكة تزيل أكثر من 200 ألف طن مخلفات بناء من المشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة مكة تزيل أكثر من 200 ألف طن مخلفات بناء من المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.