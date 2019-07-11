حقيقة وفاة العم أمين في المستشفى بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الخميس، الداعية السعودي الملقب بـ "العم أمين"، في إحدى المستشفيات في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى سعوديون من مختلف مناطق المملكة الداعية السعودي المعروف، أمين عبد الجواد، صاحب اللقب الشهير "العم أمين" الذي توفي بعد صراع مع المرض.

وتدهورت صحة الشيخ السعودي المسن في الأيام الأخيرة، وظهر في مقاطع فيديو يطلب الدعاء له ويشكر كل من وقف بجانبه في مرضه.

وأثار الإعلان عن وفاة العم أمين موجة من الحزن، انعكست في سيل التدوينات التي نعى فيها مدونون سعوديون يمثلون مختلف شرائح المجتمع، الداعية عبدالجواد، ويشيدون بمسيرته في الدعوة.

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وقادت شهرة العم أمين في الدعوة الإسلامية، وحث الشبان على الاستقامة والابتعاد عن المخدرات والتدخين وغيرها من الظواهر السلبية، إلى تحوله لضيف ومتحدث في القنوات التلفزيونية المحلية؛ ليكتسب مزيدًا من الشهرة.

الداعية أمين عبد الجواد، قبل 15 عام من الآن تفرغ للدعوة الإسلامية، أسلم على يده العشرات من أبناء الجاليات الأجنبية بالسعودية، كما كان يدعو الشباب للطريق القويم والبعد عن مفسدات العصر.

وكان ضيف مستمر ودائم على الكثير من المنابر الإعلامية والقنوات التلفزيونية، حتى أصبح من أشهر الشخصيات بمدينة جدة والسعودية.