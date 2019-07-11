اختفى قبل أسبوعين وظهرت سيارته أمس.. صدمة لحظة العثور على الشاب المفقود ثابت الدوسري في الأفلاج

عثر أعضاء من جمعية غوث للإنقاذ على الشاب المفقود ثابت الدوسري متوفى في منطقة برية في محافظة الأفلاج، وذلك بعد العثور على سيارته أمس الأربعاء في شرق المحافظة.

كان الدوسري البالغ من العمر 25 عاماً فقد قبل أكثر من أسبوعين، حيث كان يستقل سيارة “هايلوكس”، ورصد آخر اتصال له قرب محطة وقود على بعد 30 كيلومتراً شمال الأفلاج.

ونشر حساب جمعية غوث على موقع “تويتر” صوراً من موقع العثور على جثمان الفقيد، ومقطع فيديو يظهر لحظة العثور على سيارته أمس في وسط الصحراء.