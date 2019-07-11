اعتبرته من متخذي الأخدان.. الجزائية بالرياض توقع هذه العقوبة على وافد صور فتاة عبر السناب شات

قررت المحكمة الجزائية بجدة حبس وافد من الجنسية اليمنية 10 أيام، عقب إدانته بمعاكسة فتاة في مركز تجاري وتصويرها عبر السناب شات وتبادل صورهما، واكتسب الحكم القطعية بمرور 30 يوما من النطق به وسقط حق الأطراف في الاعتراض على الحكم وفق النظام.

وبحسب “عكاظ”، استدعى أحد المواطنين الدوريات الأمنية عقب مشادة مع وافد في مركز تجاري بجدة، حيث التقط الوافد صورة لشقيقته عبر السناب شات، وأحالت الدوريات الأطراف إلى النيابة العامة وتقرر حجز جوال المتهم، وتبين لاحقا وجود صور للفتاة.

واطلعت المحكمة على محاضر تفريغ رسائل الجوال عبر تطبيق السناب شات وإقرار المتهم السابق أمام النيابة على التهمة رغم إنكاره لاحقا أمام المحكمة، وظهر للمحكمة خلو سجله من السوابق.

واعتبرت ‏المحكمة ما صدر من المتهم محرما شرعا، ووصفت المحكمة في حكمها من (متخذي الأخدان) الوارد في القرآن الكريم وهي العلاقات المحرمة وأصدقاء الفاحشة.

وبجانب حبس الوافد “10 أيام”، أخذت المحكمة التعهد الشديد عليه بعدم تكرار فعله مرة أخرى وجرى إفهام الأطراف بحقهم في الاستئناف خلال (30) يوما، ولم يقدم ‏أي من أطراف الدعوى أو المدعي العام اعتراضا، وبمضي المدة المقررة نظاما اكتسب الحكم القطعية وأبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ.