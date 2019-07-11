الجهني: موسم الغبار بدأ فعلياً على سواحل جنوب غرب المملكة

أوضح المختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن موسم الغبار بدأ فعلياً على سواحل جنوب غرب المملكة وما بين جازان وحتى مكة.

وقال الجهني في عدة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”، إنه سيكون هناك تحسن كبير في فرص هطول الأمطار على الطائف والباحة وعسير وجازان أواخر شهر ذي القعدة. وأضاف أن تلك الحالة ستستمر طيلة فترة الحج مع زيادة نسب الرطوبة والحرارة على جدة ومكة.