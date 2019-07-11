تفاصيل وشروط الحصول على «الرخصة المهنية» للوظائف التعليمية بعد اعتماد سُلَّم الرواتب

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كشف المصادر حسب 《عاجل 》أن شروط الحصول على «الرخصة المهنية» للوظائف التعليمية، بعد اعتماد سُلَّم الرواتب، تنص على:

أولًا- رخصة معلم ممارس: وتتضمن أن يكون حاصلًا على مؤهل الشهادة الجامعية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، إضافة إلى الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لرخصة ممارس.

أما درجة الاجتياز لاختبار الرخصة المهنية في من 50 إلى 69.

ثانيًا- رخصة معلم متقدم: أن يكون حاصلًا على مؤهل الشهادة الجامعية، ووفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وكذلك الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الوزارة لرخصة متقدم، إضافة إلى إتمام المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمة للحصول على رتبة معلم متقدم حسب المؤهل الاكاديمي

. أما درجة الاجتياز لاختبار الرخصة المهنية في من 70 إلى 84.

ثالثا: رخصة معلم خبير وتتضمن أن يكون حاصلا على مؤهل الشهادة الجامعية ووفقا لشروط والضوابط التى تحددها الوزارة وكذلك الحصول لحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الوزارة لرخصة خبير، وكذلك اتمام المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمة للحصول على رتبة معلم خبير حسب المؤهل الاكاديمي. أما درجة الاجتياز لاختبار الرخصة المهنية في من 85 فأعلى.

وحول المدة الزمنية المطلوبة للتقديم على الرخصة، فيمكن للمعلم الذي يرغب في الحصول على رخصة معلم متقدم أو خبير أو التجديد، التقديم قبل عام من المدد المحددة في لائحة الوظائف التعليمية.

أما فيما يخص إعادة الاختبار فيمكن في حالة عدم الاجتياز أو لتحسين المستوى بعد مرور عام من تاريخ أخر اختبار.

وفيما يخص تجديد الرخصة فتكون بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

