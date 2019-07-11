تدخل طبي ينقذ امرأة توقف قلبها بمستشفى القرى بالباحة

تمكن فريق طبي بمستشفى القرى العام بالباحة، من إنقاذ امرأة توقف قلبها عن العمل.
ووصلت المرأة إلى المستشفى وهي في حالة إغماء وتوقف قلبها بعد خمس دقائق من دخولها للمستشفى، وتم عمل الإنعاش القلبي الرئوي من قبل الفريق الطبي، وعاد القلب للعمل مرة ثانية.
كما تم تحويل الحالة للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد، في وقت قياسي جداً، وذلك لاستكمال علاجها.
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