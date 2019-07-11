«منظمة التعاون الإسلامي» تقدم مساعدات مالية لـ10 دول

اعتمدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، تقديم مساعدات مالية تنموية وتعليمية إلى مؤسسات وهيئات خيرية وتعليمية في عشر من الدول الأعضاء، عبر صندوق التضامن الإسلامي؛ وذلك في مواصلة لتنفيذ برامجه حول العالم.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له، إن المساعدات المقدمة شملت دعم الجامعة الإسلامية في النيجر، وجمعية التضامن الخيرية في تايلاند، والاتحاد الإسلامي في جامبيا، ومؤسسة الرئيس محمود عباس، ومركز الحاج نجيب للتعليم في سيرلانكا، وجامعة الملك فيصل في تشاد، وجمعية رعاية المسلمين في أوغندا، ومركز بن مسعود التعليمي الإسلامي في أوغندا، ومستشفى التضامن في السنغال، وجمعية إنذار في السنغال، وجمعية بسمة القدس في فلسطين، واتحاد الروهينجا أراكان في بنجلاديش وماليزيا.

وأضاف أمين منظمة التعاون الإسلامي أن المساعدات المقدمة تؤكد تضامن المنظمة مع الدول الإسلامية الأعضاء، ووقوفها ببجانب المجتمعات المسلمة حول العالم، تنفيذًا لرسالتها السامية التي تحملها.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي، ثمنت مؤخرًا، تقديم دولة المقر ورئيسة الدورة الحالية لقمة منظمة التعاون الإسلامي، المملكة العربية السعودية، 9 ملايين دولار أمريكي لصالح صندوق التضامن الإسلامي؛ لمساعدته على تنفيذ برامجه الخيرية للشعوب المسلمة.

وتتمثل الرؤية الأساسية للصندوق في النهوض بالمستويين الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة؛ لدعمهم اجتماعيًّا وثقافيًّا، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية وللأقليات المسلمة التي تتعرض لكوارث وأزمات.