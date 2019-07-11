5 أهداف لـ«برنامج المخيم الإلكتروني» المؤهل لسوق العمل

يُحقِق برنامج المخيم الإلكتروني -الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)- خمسة أهداف تساعد على تمكين مستفيديه في سوق العمل، تتمثل في تطوير مهاراتهم العملية، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلًا، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

ويُقدم المخيم -الذي يتوافر على منصة «دروب» من خلال الرابط: www.doroob.sa، ويستمر حتى يوم السبت 1/1/1441هـ (31/8/2019م)- عددًا من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية، في تسعة مسارات؛ حيث تقدم جامعة الملك عبدالعزيز مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة، وتقدم جامعة الملك خالد، مساري مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات: ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساري مهارات البيع الاحترافي، والتوجهات الحديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز البرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/دروب والجهة المشاركة.

ويستهدف برنامج المخيم الإلكتروني -الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية (STC)- كافة شرائح المجتمع من طلبة وباحثين عن عمل، ومن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.