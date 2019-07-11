أمطار رعدية وسيول وأتربة على 5 مناطق خلال الساعات المقبلة

وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا بأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية، وهطول أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول، على خمس مناطق، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وسيول، على منطقتي عسير وجازان، وإلى وجود أتربة مثارة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والباحة.

وأضافت الأرصاد أن الحالة الجوية تبدأ على منطقتي عسير وجازان الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي على منطقة عسير الساعة الثامنة مساءً، وعلى منطقة جازان الساعة التاسعة مساءً.

فيما تبدأ على منطقة مكة المكرمة الساعة الحادية عشرة ظهرًا، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً. وتبدأ على منطقة الباحة الساعة العاشرة صباحًا، وتنتهي الساعة السابعة مساءً.

كما وجهت الأرصاد تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، وتشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة. وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.

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ودعت مديرية الدفاع المدني بنجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت -في تقريرها عن طقس الخميس- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية، في بعض مناطق المملكة، فيما تتأثر مناطق أخرى بسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأوضحت الأرصاد أن الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية؛ تتأثر برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير.