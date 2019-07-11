جامعة تبوك تقبل 9500 طالب وطالبة وتدعو المرشحين إلى تثبيت رغباتهم

أعلنت جامعة تبوك نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1441هـ لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم التأهيلي؛ حيث تم ترشيح 9500 طالب وطالبة ممن انطبقت عليهم شروط القبول في المقر الرئيسي بمدينة تبوك والكليات الجامعية في المحافظات.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بن أسلم بصفر؛ أن الجامعة حددت فترة تثبيت الرغبات من اليوم الخميس 8 ذي القعدة حتى 18 ذي القعدة 1440هـ.

وأضاف عميد القبول والتسجيل بالجامعة، أن الجامعة فتحت بوابة القبول لمدة 17 يومًا لتعطي الطلاب فرصة كافية للتقديم عبر البوابة الإلكترونية ومراجعة بياناتهم، كما نشرت وبعدة طرق، تعليمات وإجراءات التقديم، وتولى فريق الدعم الفني بالعمادة الرد على جميع الاستفسارات على مدار الساعة.

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وأشار إلى أن عمليات إدخال البيانات تمت عن طريق المتقدمين أنفسهم آليًّا دون تدخل من الجامعة؛ حيث يدخل المتقدم بياناته ويرتب رغباته، وتجلب الجامعة نتائج اختبارات المتقدمين آليًّا من نظام يسّر للتعاملات الإلكترونية.

وأضاف الدكتور بصفر أن العمادة راجعت بعد إغلاق بوابة القبول، البيانات المدخلة للتأكد من تحقيق جميع المتقدمين الشروط العامة والخاصة للقبول، وحدثت نتائج اختبارات التحصيلي والقدرات للمتقدمين قبل عملية الترشيح لتحقيق العدالة لجميع المتقدمين.

ودعا عميد القبول والتسجيل بالجامعة، المرشحين إلى سرعة تثبيت نتيجة القبول، مبينًا أنه في حالة عدم التثبيت خلال الفترة المعلنة يعد القبول مُلغًى، مقدمًا إلى جميع المقبولين التهنئة بانضمامهم إلى الجامعة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.