271 مستفيدا من لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة

أصدرت لجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة قائمة بمساعدات المرضى، والتي نُفّذت منذ بداية العام، إذ شملت القائمة مساعدة 271 مريضا ومريضة، تضمنت 213 مريضا سعوديا و58 مريضا من 13 جنسية مختلفة، هي «أميركا وباكستان واليمن والسودان وسورية ومصر وإندونيسيا وأفغانستان وتشاد ومالي"، بمبلغ يصل إلى 779523 ريالا. فيما بلغ إجمالي عدد الأنشطة المنفذة وفق الخطة أكثر من 259 نشاطا، شملت حملات وبرامج توعية صحية، وزيارات للمرافق الصحية، وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء، وغيرها. وبيّن رئيس اللجنة، محافظ عنيزة عبدالرحمن إبراهيم السليم، أن مساعدات المرضى تأتي دعما للدور الصحي، والعمل على جودة الحياة، وكذلك تعزيز العمل التطوعي وهذا يتوافق مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين واضحة بخصوص مد يد العون والمساعدة للجميع. وأضاف السليم، نعمل وفق خطة مرسومة في ظل متابعة ودعم، أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري للجان أصدقاء المرضى بالمنطقة، مبينا أن أعمال اللجنة شملت زيارات المستشفيات والمراكز الصحية ودفع تكاليف العلاج، وتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية لعدد من المرضى ومساعدات مالية، ونقل من وإلى مركز الكلى لمرضى الفشل الكلوي للمحتاجين، وإعارة الأجهزة الطبية والحملات التوعوية التثقيفية، والبرامج والدورات الطبية.



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