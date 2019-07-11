4000 معلم ومعلمة يشاركون في التدريب الصيفي بعنيزة

تنطلق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية لعام 1440، والتي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، برعاية مدير الإدارة محمد سليمان الفريح، تحت شعار «التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك». ويستفيد من هذه البرامج التي اعتمد المركز الوطني للتطوير المهني التعليم إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم، أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك خلال 154 برنامجا تطويريا نوعيا، بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم. وتقام هذه البرامج في 3 مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى «أ»، إضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات، إذ تم تجهيز هذه المواقع لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج التي تستمر 4 أسابيع حتى تاريخ 29/ 11/ 1440.

وشهدت مجالات التدريب إقبالا من المعلمين والمعلمات، إذ جاء في مقدمة البرامج الأكثر إقبالا «مناهج وطرق التدريس، والتعليم الإلكتروني، وتقنيات التعليم، والقيادة، والموهبة والإبداع، والأمن السيبراني، والطفولة المبكرة، واللغة الإنجليزية، والجودة والقياس، والتخطيط، وتعليم الراشدين، والتوجيه والإرشاد، وتعديل السلوك»، إضافة إلى برنامج رياض الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج للصفوف الأولية عن مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية. كما تشمل البرامج التدريبية برنامج طفولة آمنة، وكثير من البرامج المتنوعة التي ستنعكس على الميدان التعليمي. وأكد مدير تعليم عنيزة محمد سليمان الفريح، أهمية برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية، في تطوير الميدان التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي، وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي.