وشهدت مجالات التدريب إقبالا من المعلمين والمعلمات، إذ جاء في مقدمة البرامج الأكثر إقبالا «مناهج وطرق التدريس، والتعليم الإلكتروني، وتقنيات التعليم، والقيادة، والموهبة والإبداع، والأمن السيبراني، والطفولة المبكرة، واللغة الإنجليزية، والجودة والقياس، والتخطيط، وتعليم الراشدين، والتوجيه والإرشاد، وتعديل السلوك»، إضافة إلى برنامج رياض الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج للصفوف الأولية عن مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية. كما تشمل البرامج التدريبية برنامج طفولة آمنة، وكثير من البرامج المتنوعة التي ستنعكس على الميدان التعليمي. وأكد مدير تعليم عنيزة محمد سليمان الفريح، أهمية برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية، في تطوير الميدان التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي، وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر 4000 معلم ومعلمة يشاركون في التدريب الصيفي بعنيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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