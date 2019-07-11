السعودية اليوم / رئيس النواب اللبناني يلتقي سفيرة قبرص لدى لبنان



بيروت 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم, في بيروت السفيرة القبرصية كريستينا رافتي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات العامة على الساحتين المحلية والإقليمية.

// انتهى //

16:35ت م

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