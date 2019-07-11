السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تبرم عدداً من العقود في مجال التشجير ومعالجة العشوائيات ورفع كفاءة المرافق



مكة المكرمة ٨ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ١١ يوليو ٢٠١٩م واس

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عدداً من العقود مع شركات وطنية لمشروعات بلدية جديدة ضمن أعمال مبادرات التحول البلدي في مجال التشجير ومعاجلة العشوائيات ورفع كفاءة المرافق بمكة المكرمة، إضافةً إلى سفلتة وأرصفة طرق قرى عسفان.

وبلغت قيمة عقد تشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق بمنطقة شمال مكة المكرمة 17.444.478 ريالاً وذلك خلال 1095 يوماً، كما بلغت قيمة عقد استكمال مشروع معالجة العشوائيات "مرحلة ثانية" 16.835.175 ريالاً ولمدة 150 يوماً من تاريخ استلام الموقع، فيما بلغت قيمة عقد مشروع رفع كفاءة المرافق جنوب مكة المكرمة 7.350.000 ريال وذلك خلال 365 يوماً، كما أبرمت الأمانة عملية سفلتة وأرصفة طرق عسفان بقيمة 2.780.116 ريالاً، خلال مدة 24 شهراً هجرياً، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في المقاولات العامة.

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16:33ت م

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