السعودية اليوم / وفد من هيئة أبوظبي للزراعة يزور مركز أبحاث البستنة بنجران



نجران 08 ذو القعدة 1440هـ الموافق 11 يوليو 2019 واس

زار وفد من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، مركز أبحاث البستنة بمنطقة نجران، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة والتدريب بين الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبدأت الجولة بزيارة بنك الأصول الوراثية، ووحدة أمهات إنتاج طعوم الحمضيات المعتمدة، ومشاتل إكثار الحمضيات وحقول تجارب الحمضيات والفواكه الاستوائية، كما استمع الزوار إلى شرح موجز عن مهام المركز وأهدافه وأنشطته البحثية، إلى جانب استعراض أهم المنجزات التي توصل لها المركز من خلال الأبحاث التي بدأت منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وعبر الوفد الزائر في نهاية زيارتهم، عن إعجابهم بما توصل إليه المركز من أبحاث وتجارب، ومناقشة التعاون ونقل تجربة النجاح التي توصل إليها المركز.

//انتهى//

16:23ت م

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