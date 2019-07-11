

محايل 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

تفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح اليوم, مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز أحد ثربان التابع للمحافظة, ضمن جولاته على عدد من المرافق بالمحافظة والمراكز التابعه لها.

واطلع المحافظ خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل بمركز الرعاية الصحية والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة .

وأكد أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق، ومناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم .

// انتهى //

16:20ت م

0152





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ المجاردة يتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز أحد ثربان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.