حج / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يناقش آلية تنسيق العمل التطوعي في موسم الحج



جدة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المبادرات الشبابية بالمنطقة ، اجتماعاً ، في مقر الإمارة بجدة ، نوقش خلاله آلية تنسيق العمل التطوعي في موسم حج العام الحالي ، بحضور عدد من مسؤولي الجهات .

واستعرض الاجتماع خطط العمل التطوعي المزمع تنفيذها خلال موسم حج هذا العام ، إذ قدّمت وزارة الحج والعمرة خطتها التطوعية التي يتخللها تنفيذ عدة مبادرات من بينها : "كُن عوناً" والهادفة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن ، ومبادرة "صديق الحاج والمعتمر" وتهدف لتعزيز خدمة الحاج والمعتمر وخلق روح المنافسة في الخدمة التطوعية وحسن الضيافة في نفوس أبناء المملكة ، أيضاً مبادرة "اشتاقت لكم مكة" التي تُعنى بالترحيب بضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج ، كذلك مبادرة " نحبك يا ضيف الرحمن " وتركز على تنفيذ برامج مميزة لاستقبال الحجيج .

وبحسب العرض فإن عدد المتطوعين في وزارة الحج والعمرة الذين يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن يزيد عددهم عن 3 آلاف متطوع ومتطوعة .

وقدّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نبذة عن ندوة " العمل التطوعي في خدمة ضيوف الرحمن" التي عُقدت في جدة مؤخراً ، بمشاركة 14 جهة حكومية جرى خلالها مناقشة الدوافع والأسباب لممارسة العمل التطوع خلال موسمي الحج والعمرة وأثر المتطوعين في نقل تجربة التطوع وما تحمله من تحديات ، وتأثير البعد التاريخي في التطوع الموسمي إيماناً منها بالدور التكاملي مع الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن في تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع ، وكذلك مستهدفات برنامج التحول الوطني لتشجيع العمل التطوعي .

ثمّ استعرض الدفاع المدني خطة التطوع لموسم حج العام الحالي والتي سينفذها 1315 متطوعا ومتطوعة يشاركون في عدة مهام من بينها الإنقاذ والسلامة والإسعاف والإطفاء ، فيما سيتمّ تنفيذ خمس مبادرات هي " تطوعي عبادة" ، " وقاية " التي تركز على جوانب السلامة والوقاية ، كذلك " صحتك تهمني " وتُعنى بالرعاية الصحية ، وبرنامج " روافد " ويقدم خدمات التثقيف الصحي ، إضافة إلى " الإشراف الوقائي " والذي يؤهل المتطوعين للعمل في شبكات الإطفاء بمخيمات الحجيج.

فيما قدّمت وزارة الصحة نبذة عن خطتها التي ينفذها 1000 متطوع ومتطوعة بهدف تحسين الحالة الصحية لضيوف بيت الله الحرام عن طريق تقديم خدمات التوعية والرعاية الصحية ، وإجراء الأبحاث العلمية ، أيضاً هيئة الهلال الأحمر السعودي والذي يتولى تنفيذ خطته التطوعية 550 متطوعاً من الجنسين مهمتهم المساعدة في عمليات الإخلاء والإيواء و تقديم الخدمات الاجتماعية .

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16:20ت م

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