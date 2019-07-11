السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يقلد المقدم الغامدي رتبته الجديدة



سكاكا 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم, المقدم جمعان بن شرقان الغامدي قائد المرافقين لسمو نائب أمير منطقة الجوف, رتبته الجديد بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.

وتمنى سموه للمقدم الغامدي مزيداً من التوفيق والسداد لخدمة الدين والقيادة والوطن .

من جهته عبّر المقدم جمعان الغامدي عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، والتي تعدّ دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص, سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية, وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.

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16:18ت م

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