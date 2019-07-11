السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل السفير الإماراتي



حائل 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بقصر أجا اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز بالسفير والوفد المرافق له في زيارته للمنطقة مؤكداً سموه عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء قدم أمير منطقة حائل للسفير الإماراتي إهداء بهذه المناسبة.

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16:18ت م

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