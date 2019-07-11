السعودية اليوم / اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعها الـ 12



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

‎عقدت اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني عشر، بمقر الأمانة بالرياض اليوم، بحضور ممثلي دول مجلس التعاون من الجهات المعنية بالهوية الوطنية في دول المجلس والأمانة العامة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتطبيقات البطاقة الذكية وسبل تطوير الخدمات المقدمة من خلالها، حيث تم الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها السابق، ومناقشة تنفيذ نظام الترابط بين مراكز التصديق الرقمي بدول المجلس، واستعراض آخر المستجدات بشأن تضمين البيانات الصحية في البطاقة الذكية، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء حول أحدث تقنيات البطاقة الذكية بما يكفل تحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في هذا المجال.

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15:54ت م

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