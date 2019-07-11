السعودية اليوم / سمو أمير عسير يكرم عدداً من منسوبي القطاعات العسكرية والمدنية بالمنطقة



أبها 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مقر الإمارة أمس، عدداً من الضباط والأفراد من منسوبي الدفاع المدني وطيران الأمن والقطاعات العسكرية والمدنية التي شاركت في إنقاذ المواطن الذي علق في أصدار تهامة غرب متنزه السودة الأسبوع الماضي.

وأشاد سموه خلال الحفل المعد بهذه المناسبة بالجهود المبذولة والعمل الجماعي المنسق الذي قُدم بروح الفريق الواحد، مؤكداً سموه أن الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ تسير على نهج ثابت يهتم بتكريم الرجال المثابرين والمخلصين في أداء أعمالهم وتتويجهم بما يستحقون.

وقال سموه في كلمته خلال الحفل " دولتكم تسير وفق نهج سطره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس البلاد، ويسير على دربه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضيده الأمير

// انتهى //

15:53ت م

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أبها 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مقر الإمارة أمس، عدداً من الضباط والأفراد من منسوبي الدفاع المدني وطيران الأمن والقطاعات العسكرية والمدنية التي شاركت في إنقاذ المواطن الذي علق في أصدار تهامة غرب متنزه السودة الأسبوع الماضي.وأشاد سموه خلال الحفل المعد بهذه المناسبة بالجهود المبذولة والعمل الجماعي المنسق الذي قُدم بروح الفريق الواحد، مؤكداً سموه أن الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ تسير على نهج ثابت يهتم بتكريم الرجال المثابرين والمخلصين في أداء أعمالهم وتتويجهم بما يستحقون.وقال سموه في كلمته خلال الحفل " دولتكم تسير وفق نهج سطره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس البلاد، ويسير على دربه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضيده الأمير محمد بن سلمان ، وهذا النهج هو أن الرجال لهم مكان ومكانة، فالمكان هو وظائفكم ومهامكم، والمكانة هي منصة التكريم والتتويج التي تستحقونها اليوم ".// انتهى //15:53ت م0142

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