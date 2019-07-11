السعودية اليوم / تحت رعاية سمو وزير الداخلية، سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يدشن التعاون التقني بين وزارة الداخلية وهيئة الهلال الأحمر // للصحف فقط //



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، دشن صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، اليوم، انضمام هيئة الهلال الأحمر السعودي لخدمات وزارة الداخلية ضمن شبكة الاتصال الأمني الموحد ومراكز العمليات الأمنية الموحدة ( 911 ) وشبكة الألياف البصرية الآمنة بمقر وكالة الوزارة للقدرات الأمنية.

وفي مستهل الحفل ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري، قال فيها إن الاحتفال اليوم مع شركائنا بإنجاز جديد سيسهم بإذن الله تعالى في تسهيل وسرعة الإجراءات خلال مرحلة دورة البلاغات وزيادة فعالياتها التي ترد إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية ( 911 ) من خلال شراكة تقنية لمستقبل يختصر الزمن، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

من جهته، أوضح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء / فهد الزرعه أن أهمية هذه المشاركة مع قطاعات الدولة تكمن في تعزيز التكامل فيما بينها في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وسعيها للرقي بهذه الخدمات والعمل على تقديمها بأفضل صورة وأكثر فاعلية وبذلك يتم توحيد الجهود والحد من الازدواجية في الموارد المالية والبشرية والطيف الترددي والاستفادة من البنية التحتية المتوفرة لدى الجهتين لتحقيق أعلى درجات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه خصص لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 2944 جهاز يدوي وأكثر من 506 جهاز عربة بالإضافة إلى 574 جهاز مكتبي، وربط موقعين من مواقع الهيئة بشبكة الألياف البصرية بمنطقة مكة المكرمة والحوميات.

وبين أن وزارة الداخلية تتطلع مستقبلاً ومن خلال هذه الشراكة إلى توفير تغطية لاسلكية متكاملة لجميع مدن المملكة ومواقع تقديم الخدمات الإسعافية بالإضافة إلى توفير اتصال آمن وفعال عالي المستوى.

وأعرب معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية وسمو مساعده لشؤون التقنية وفريق العمل على الجهود التي بذلت لإنجاح مبادرة الربط التقني منوهاً في هذا الصدد بأهمية الربط التقني مع مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 والاستفادة من التقنيات الأمنية والخدمية التي توفرها وزارة الداخلية.

حضر الحفل، الذي شهد عرضاً مرئياً عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية في مركز العمليات الأمنية الموحدة ( 911 )، مدير المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء / عبد الرحمن الصالح، ومدير الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية العقيد / محمد بن عبد الرحمن الرشيد، ومدير مشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة ( 911 ) ومدير برنامج الاتصال الأمني الموحد بوكالة الوزارة للقدرات الأمنية المهندس / عبدالله الربيعة، ومدير مشروع شبكة الألياف البصرية المقدم / نايف اللحياني وعدد من المختصين من الجهتين.

وفي نهاية الحفل تم تكريم شركاء النجاح وعدد من الحضور.

// للصحف فقط // // انتهى //

15:48ت م

0140



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، دشن صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، اليوم، انضمام هيئة الهلال الأحمر السعودي لخدمات وزارة الداخلية ضمن شبكة الاتصال الأمني الموحد ومراكز العمليات الأمنية الموحدة ( 911 ) وشبكة الألياف البصرية الآمنة بمقر وكالة الوزارة للقدرات الأمنية.وفي مستهل الحفل ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري، قال فيها إن الاحتفال اليوم مع شركائنا بإنجاز جديد سيسهم بإذن الله تعالى في تسهيل وسرعة الإجراءات خلال مرحلة دورة البلاغات وزيادة فعالياتها التي ترد إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية ( 911 ) من خلال شراكة تقنية لمستقبل يختصر الزمن، ويدعم مسيرة التنمية والازدهار التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية - حفظه الله -، معرباً سموه عن شكره وتقديره لمعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم والحضور.من جهته، أوضح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء / فهد الزرعه أن أهمية هذه المشاركة مع قطاعات الدولة تكمن في تعزيز التكامل فيما بينها في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وسعيها للرقي بهذه الخدمات والعمل على تقديمها بأفضل صورة وأكثر فاعلية وبذلك يتم توحيد الجهود والحد من الازدواجية في الموارد المالية والبشرية والطيف الترددي والاستفادة من البنية التحتية المتوفرة لدى الجهتين لتحقيق أعلى درجات التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه خصص لهيئة الهلال الأحمر السعودي أكثر من 2944 جهاز يدوي وأكثر من 506 جهاز عربة بالإضافة إلى 574 جهاز مكتبي، وربط موقعين من مواقع الهيئة بشبكة الألياف البصرية بمنطقة مكة المكرمة والحوميات.وبين أن وزارة الداخلية تتطلع مستقبلاً ومن خلال هذه الشراكة إلى توفير تغطية لاسلكية متكاملة لجميع مدن المملكة ومواقع تقديم الخدمات الإسعافية بالإضافة إلى توفير اتصال آمن وفعال عالي المستوى.وأعرب معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية وسمو مساعده لشؤون التقنية وفريق العمل على الجهود التي بذلت لإنجاح مبادرة الربط التقني منوهاً في هذا الصدد بأهمية الربط التقني مع مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 والاستفادة من التقنيات الأمنية والخدمية التي توفرها وزارة الداخلية.حضر الحفل، الذي شهد عرضاً مرئياً عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية في مركز العمليات الأمنية الموحدة ( 911 )، مدير المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء / عبد الرحمن الصالح، ومدير الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية العقيد / محمد بن عبد الرحمن الرشيد، ومدير مشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة ( 911 ) ومدير برنامج الاتصال الأمني الموحد بوكالة الوزارة للقدرات الأمنية المهندس / عبدالله الربيعة، ومدير مشروع شبكة الألياف البصرية المقدم / نايف اللحياني وعدد من المختصين من الجهتين.وفي نهاية الحفل تم تكريم شركاء النجاح وعدد من الحضور.// للصحف فقط // // انتهى //15:48ت م0140

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