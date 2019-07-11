السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

رأس معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة بقصر الحكم اليوم ، اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية للبرنامج بمنطقة الرياض.

وأكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع على المتابعة والاهتمام البالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة الإشرافية العليا وسمو نائبه نائب رئيس اللجنة العليا لبرنامج التوطين في المنطقة على وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف إلى الحد من البطالة وتوطين الشباب والشابات أبناء هذا الوطن.

وأشار معاليه إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعوائد المستقبلية على الفرد والمجتمع لبرامج توطين الوظائف والقطاعات في المنطقة وسبل تعزيزها واستدامتها، مشددًا على أعضاء اللجنة إلى ضرورة التكاتف والتنسيق المباشر بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا البرنامج.

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15:41ت م

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