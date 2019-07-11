برشلونة يبدأ في جمع أموال جريزمان من البنوك

بدأت إدارة نادي برشلونة في تجهيز قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان جريزمان مع ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني، تمهيداً للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

جريزمان أعلن في بداية الصيف رحيله عن الفريق المدريدي بالتزامن مع وجود اتفاق بشأن انضمامه لصفوف البارسا.

وانتظرت إدارة النادي الكتالوني حتى مطلع الشهر الحالي، وهو موعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، من 200 إلى 120 مليون يورو.

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صحيفة "ماركا" المدريدية أكدت أن إدارة برشلونة بدأت في تحصيل قيمة المبلغ يوم الأربعاء من البنوك التي يتعامل معها النادي.

وأضاف المصدر أن برشلونة حاول خلال الأيام الماضية تقسيط المبلغ، لكن إدارة "الرخيبلانكوس" رفضت الأمر.

ووفقاً لنفس المصدر، فإن برشلونة يستعد للإعلان عن ضم جريزمان خلال اليومين المقبلين، مع توقعات بتقديم اللاعب في ملعب "كامب نو" يوم السبت المقبل.

برشلونة سعى منذ الموسم الماضي، لتعزيز خياراته الهجومية خاصة مع وجود الأوروجواياني لويس سواريز بمفرده، في هجوم الفريق الكتالوني.

وفضل جريزمان البقاء مع أتلتيكو خلال الصيف الماضي، قبل أن يحول وجهته بعد تجدد مفاوضات برشلونة، وتمسك إرنستو فالفيردي مدرب البارسا بضمه.