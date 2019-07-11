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بدلات ومكافآت قادة المدارس
متابعات الخليج 365 - الرياض
انعكست لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد بشكل واضح على قيمة العلاوات والبدلات سواء فيما يخص المعلمين والمعلمات أو قادة المدارس والمشرفين التربويين.
وطبقاً لسلم الرواتب الجديد تصل المكافأة الشهرية لقائد المدرسة إلى 800 ريال فيما تصل 500 ريال لكل من مدير المدرسة والمشرف التربوي على حدة.
يذكر أن هذه اللائحة ستحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في العام 1401، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.
وسيتم تطبيق اللائحة الجديدة بعد 180 يوماً من إقرارها اعتباراً من الثلاثاء الماضي.
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