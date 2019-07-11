قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

انعكس سلم رواتب المعلمين الجديد على مكافأة نهاية الخدمة فبعد أن كانت تصل في السلم القديم إلى 3 آلاف ريال لأصحاب الخبرة فوق 31 سنة أصبحت 3500 ريال في السلم الجديد بالنسبة للمعلم الخبير.

وتتدرج مكافأة نهاية الخدمة في سلم الرواتب الجديد بحيث تبدأ من 3000 ريال وتصل إلى 3500 في أقصى درجة لها.

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وتختلف رواتب وعلاوات المعلمين والمعلمات تبعاً لرتبهم ودرجاتهم في السلم الوظيفي، حيث تتراوح العلاوة السنوية بين 300 و600 ريال لمعلمي المستوى الأول، و(320- 620) لمعلمي المستوى الثاني، و(340- 640) لمعلمي المستوى الثالث، و(310 – 580) لمعلمي المستوى الرابع، و(380- 510) لمعلمي المستوى الخامس، و(400) ريال لمعلمي المستوى السادس.