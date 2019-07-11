الان تتابع بعد نوبات ارتجاف شديدة.. ميركل تجلس أثناء عزف النشيد الوطني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
جلست المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء عزف النشيد الوطني، اليوم الخميس، بعد عدة نوبات ارتجاف شديدة أصابتها علنًا خلال استقبالها رؤساء حكومات أجنبية في الفترة الأخيرة.
وجلست ميركل ورئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، اليوم، أثناء عزف النشيد الوطني لبلديهما على مقاعد ذات أغطية بيضاء أمام ديوان المستشارية.
وتم وضع المقاعد على منصة صغيرة، تستمع منها المستشارة وضيوفها عادة للنشيد الوطني وهم وقوف.
يذكر أن ميركل عانت أمس الأربعاء، من نوبة ارتجاف لدى استقبال رئيسة الحكومة الفنلندية أنتي رينه، ولكنها أكدت بعد ذلك أنها بخير، وقالت: “لا داعي للقلق”.
وكانت المستشارة الألمانية أصيبت بنوبة ارتجاف شديدة علنًا للمرة الأولى لدى استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي في منتصف يونيو الماضي.
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