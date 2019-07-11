مؤتمر صحفي لعرض لائحة الوظائف التعليمية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

عقدت وزارة التعليم، اليوم، مؤتمرا صحفيا، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء، على سلم الرواتب، واعتماد لائحة الوظائف التعليمية.

وأقر سلم الرواتب الجديد الحد الأدنى والأعلى للمعلمين الممارسين والمتقدمين والخبراء، وبلغ الحد الأدنى للمعلم الممارس 7570، والأعلى 16390، وبالنسبة للمعلم المتقدم بلغ الحد الأدنى 9950، والأعلى 19450، أما المعلم الخبير فبلغ الحد الأدنى 12650، والأعلى 23170 إلى 25000.

من جانبه، قال الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، إن اللائحة الجديدة ستنقل التعليم من وظيفة إلى مهنة، معتبرا أنها نقلة نوعة وجديدة في تايرخ المعلم السعودي.

Advertisements

وأضاف آل الشيخ أن وزارة التعليم هي المحور الأساسي في صناعة الوطن، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة ستميّز ما بين المثابر والمجتهد وبين الذين يرون التعليم مجرّد وظيفة لتأمين المستقبل.

وأوضح وزير التعليم أن الترقيات ستكون بالاستحقاق والأداء الوظيفي أحد ملامح اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية.