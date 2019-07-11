رياضي / المشاركة السعودية تتواصل في أولمبياد نابولي الصيفي للجامعات



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

تواصلت مشاركة منتخب الجامعات السعودي الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات المقام مدينة نابولي الإيطالية.

وتأهل لاعب منتخب الجامعات السعودي لألعاب القوى أحمد جمعة إلى الدور نصف النهائي في سباق 100م (رجال)،كما تأهل الطالب حسين الشواكر إلى نصف النهائي في مسابقة الوثب العالي، وتأهلت الطالبة منيرة التركي إلى الدور الثاني في سباق 100 م (نساء) كما قدمت مشاركة إيجابية ومشرفة في سباق 200م على ملعب كأس نابولي (Cus Napoli) في إيطاليا.

وفي منافسات التايكوندو فاز الطالب فهد الجبيلة "وزن تحت 68كجم "على الطالب الروماني بنتيجة 2/13 وتأهل للدور 16 الذي تأهل له كذلك الطالب جعفر المصطفى "وزن تحت 74 كجم" على الطالب الهندي في دور 32 بنتيجة 6/31 ليواجه الطالب النرويجي على ملعب بلاكسوريا بنابولي الإيطالية.

وأعرب مدرب ألعاب القوى لمنتخب الجامعات يوسف الشايب عن سروره بالنتائج الجيدة لأخضر الجامعات في ألعاب القوى وتأهل لاعبيه لأدوار متقدمة خصوصاً الطالبة منيرة كونها أول مشاركة نسائية سعودية في الاولمبياد وأول مشاركة عالمية للطالبة، مقدماً شكره لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات

//انتهى //

15:39ت م

0137



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واستواصلت مشاركة منتخب الجامعات السعودي الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات المقام مدينة نابولي الإيطالية.وتأهل لاعب منتخب الجامعات السعودي لألعاب القوى أحمد جمعة إلى الدور نصف النهائي في سباق 100م (رجال)،كما تأهل الطالب حسين الشواكر إلى نصف النهائي في مسابقة الوثب العالي، وتأهلت الطالبة منيرة التركي إلى الدور الثاني في سباق 100 م (نساء) كما قدمت مشاركة إيجابية ومشرفة في سباق 200م على ملعب كأس نابولي (Cus Napoli) في إيطاليا.وفي منافسات التايكوندو فاز الطالب فهد الجبيلة "وزن تحت 68كجم "على الطالب الروماني بنتيجة 2/13 وتأهل للدور 16 الذي تأهل له كذلك الطالب جعفر المصطفى "وزن تحت 74 كجم" على الطالب الهندي في دور 32 بنتيجة 6/31 ليواجه الطالب النرويجي على ملعب بلاكسوريا بنابولي الإيطالية.وأعرب مدرب ألعاب القوى لمنتخب الجامعات يوسف الشايب عن سروره بالنتائج الجيدة لأخضر الجامعات في ألعاب القوى وتأهل لاعبيه لأدوار متقدمة خصوصاً الطالبة منيرة كونها أول مشاركة نسائية سعودية في الاولمبياد وأول مشاركة عالمية للطالبة، مقدماً شكره لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني ولمنسوبي الاتحاد على الرعاية والاهتمام لهذه المواهب الواعدة للرياضة الجامعية.//انتهى //15:39ت م0137

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / المشاركة السعودية تتواصل في أولمبياد نابولي الصيفي للجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.