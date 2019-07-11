السعودية اليوم / اختتام الاجتماع الـ 22 للجنة إدارات التشريع لدول مجلس التعاون



الرياض08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أعمال اجتماع لجنة فريق عمل المختصين من إدارات التشريع لدول مجلس التعاون الثاني والعشرين .

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في مقدمتها مستجدات تنفيذ إستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد لشاغلي الوظائف الفنية بإدارات التشريع بدول مجلس التعاون، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين إدارات التشريع بدول المجلس.

// انتهى //

15:34ت م

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