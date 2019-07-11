السعودية اليوم / اليمن وصندوق الامم المتحدة للسكان يبحثان الشراكة بينهما



عدن 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن، ابتهاج الكمال، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن انجالي سين، الشراكة بين بلادها والصندوق الاممي.

وجرى خلال اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، استعراض ما قدمه الصندوق خلال هذه الفترة، فضلاً عن اجراءات استكمال الخطة الوطنية لكبار السن وتوفير مساحات آمنة للنساء ضمن برنامج الاسر المنتجة التابع للوزراة.

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15:21ت م

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