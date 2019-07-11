

الشقيق 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واس

قام رئيس بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب المهندس غصاب العتيبي اليوم , بجولة تفقدية للعديد من المشروعات البلدية بكورنيش ومدينة الشقيق.

وشملت الجولة عدد من المشروعات الاستثمارية على الواجهة البحرية , ومشروع سفلتة وارصفة وإنارة شارع الكورنيش الجنوبي , وانشاء الطريق الدائري الجنوبي , ومشروع انشاء مرافق بلدية وتتضمن مقر ضيافة للبلدية (استراحة) وعدد 6 فلل شاليهات بمطل البلدية.

كما تفقد رئيس بلدية الشقيق سير العمل بمشروع درء اخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وتطوير نقطة التقاء مجرى وادي ريم مع البحر على الكورنيش الشمالي وحماية الممشى , وتنفيذ مواقف سيارات وممشى دراجات بعرض 3 أمتار وطول 1000متر يتكون من منطقة للرسم الحر والفنون التشكيلية ومسطحات خضراء ومواقع لألعاب أطفال وألعاب رياضية للمشاة.

//انتهى//

15:13ت م

0127





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس بلدية مركز الشقيق يتفقد سير العمل بالمشروعات بالبلدية بالمركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.