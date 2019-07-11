السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع هيئة تطوير عسير الثالث لهذا العام



أبها 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز اجتماع مجلس هيئة تطوير منطقة عسير ، في دورته الثالثة من العام الجاري، بحضور أعضاء المجلس .

وناقش سموه خلال الإجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بأبها الجديدة، عددا من المحاور أبرزها متابعة ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الهيئة الثاني، وسير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، وأعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية، والتوجه الاستراتيجي، ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض أعمال مكتب إدارة المشروعات لإدارة العمليات التطويرية ومبادرات التنمية، إلى جانب تكامل و تظافر الجهود مع الجهات المعنية بمنطقة عسير.

وأكد سموه خلال الاجتماع على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير

وفي نهاية الاجتماع، قدم أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة شكره و تقديره لجهود الهيئة وأعضائها متمنياً لهم المزيد من التوفيق و النجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في المجالات كافة.

// انتهى //

15:09ت م

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أبها 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز اجتماع مجلس هيئة تطوير منطقة عسير ، في دورته الثالثة من العام الجاري، بحضور أعضاء المجلس .وناقش سموه خلال الإجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بأبها الجديدة، عددا من المحاور أبرزها متابعة ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الهيئة الثاني، وسير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، وأعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية، والتوجه الاستراتيجي، ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض أعمال مكتب إدارة المشروعات لإدارة العمليات التطويرية ومبادرات التنمية، إلى جانب تكامل و تظافر الجهود مع الجهات المعنية بمنطقة عسير.وأكد سموه خلال الاجتماع على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ حول استراتيجية المنطقة التنموية، بالإضافة إلى أبرز الاجتماعات و النتائج التي خرجت بها مرحلة المواءمة مع برامج تحقيق الرؤية.وفي نهاية الاجتماع، قدم أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة شكره و تقديره لجهود الهيئة وأعضائها متمنياً لهم المزيد من التوفيق و النجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في المجالات كافة.// انتهى //15:09ت م0125

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