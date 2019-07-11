السعودية اليوم / بدء الاستعدادات للدورة 24 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

عقدت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين أمس اجتماعها الأول للإعداد للدورة 24، وذلك بمقر الأمانة العامة لجمعية الأطفال المعوقين في الرياض.

وأوضح الأمين العام للجائزة عبد العزيز السبيهين أن الاجتماع ناقش الاستعدادات للدورة الجديدة، وأعمال اللجان الفنية، مشيراً الى أن توجيهات سمو راعي الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، تؤكد على العمل على توفير كل الإمكانات لمواصلة الحضور المتميز للجائزة وما حققته من نجاحات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك امتداداً لما حظيت به الدورة السابقة من إقبال غير مسبوق من مدارس تحفيظ القرآن ومؤسسات رعاية ذوي الإعاقة في كافة مناطق المملكة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي يؤكد تحقيق برنامج الجائزة لأهدافه التربوية والتأهيلية بشكل متنامي، وذلك منذ الدورة الأولى للجائزة عام 1417هـ.

وأشاد السبيهين برعاية ودعم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز للجائزة معنوياً ومادياً منذ انطلاقتها، حيث بادر بإنشاء هذه الجائزة وتمويل كافة نفقاتها ابتغاء مرضاة الله تعالى في رعاية تلك الفئة الغالية من الأبناء بتهيئة بيئة محفزة لحفظ كتاب الله الكريم، حرصاً من سموه على تنشئة هؤلاء الأطفال على المبادئ والأخلاق الإسلامية الصحيحة، ولغرس الإيمان والسكينة والاستقرار في نفوسهم.

ورحب أعضاء الأمانة العامة للجائزة في بداية الاجتماع بعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام، والباحث والمدرب التربوي والأسري الدكتور علي بن محمد الشبيلي بمناسبة انضمامه لأمانة الجائزة.

يُذكر أن الأمانة العامة للجائزة تضم في عضويتها الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة سابقا الدكتور عبدالله بصفر ، وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور إبراهيم أبو عباة، ونائب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض الشيخ عبدالرحمن الهذلول، وأمين عام جمعية الأطفال المعوقين عوض الغامدي، ومدير مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين بالرياض خالد الفهيد ، ومساعد أمين عام الجائزة وليد المطيري.

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15:05ت م

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